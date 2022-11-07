Власти Казани назвали одно из самых частых нарушений правил благоустройства в городе

В Казани в этом году выявили 577 нарушений по зимнему содержанию зданий и территорий. Еще год назад этот показатель не превышал 452 случая. Причем чаще всего проблемы возникают с уборкой снега на крышах зданий, сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев на деловом понедельнике.

Контроль зимой в первую очередь касается недопущения нарушений по очистке кровли зданий от снега и льда, а также в содержании придомовых территорий, уборке дорог и тротуаров. «Прошедшей зимой было отмечено 577 таких нарушений, в 2021 году 452 нарушения», – отметил докладчик.

В городе зафиксировано 283 нарушения с неубранным снегом на кровле, выявлено 133 случая несвоевременной уборки территорий, складирование снега обнаружено в 89 случаях, еще 72 случая пришлись на неубранные дороги.

При этом на фоне непростой экономической ситуации мэрия города ввела мораторий на штрафы для малого и среднего бизнеса, если нарушения по содержанию зданий и территорий не несут угроз для здоровья жителей, напомнил Минвалеев.