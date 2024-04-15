Метшин поручил своевременно вывозить мешки с мусором после общегородского субботника

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Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике призвал казанцев организованно выйти на общегородской субботник, который запланирован на 20 апреля. Градоначальник отметил, что привести в порядок территорию города после зимнего содержания коммунальным предприятиям единолично довольно тяжело, поэтому им потребуется помощь неравнодушных горожан.

«Мы все любим нашу Казань, любим жить в чистом и благоустроенном городе. Силами только предприятий благоустройства после зимнего содержания тяжело привести территорию в порядок, на это требуется длительное время. Здесь есть и воспитательный характер: одно дело, когда кто-то убирается, другое – когда горожане дружно, начиная с каждого двора, каждая школа, колледжи, вузы, промышленные предприятия дружно выходят и всем миром убираются в родном доме», – прокомментировал Метшин.

Он также напомнил о многочисленных мероприятиях, запланированных в Казани в 2024 году. Это, в том числе, международный экономический форум «Россия – исламский мир», игры и саммит стран БРИКС и многие другие. В преддверии приема гостей из разных стран мира важно «как никогда потрудиться» и привести город в порядок.

Однако вывозить мусор после общегородского субботника и других аналогичных мероприятий следует своевременно. Метшин поручил предоставить ему график вывоза ТКО до начала уборки территорий и провести работу с представителями, предприятий, вузов и сузов, управляющими компаниями.

«Давайте в этом году сделаем особое усилие, чтобы максимально быстро и качественно вывезти мусор. Самое главное, чтобы все, кто убираются, знали график вывоза мусора, чтобы не превращать субботник в напрасный труд, когда убрались, сделали из этого праздник, а потом мешки несколько дней лежат без вывоза».

Напомним, в Казани в рамках двухмесячника по санитарной очистке 20 апреля состоится общегородской субботник. Основное внимание планируют уделить территориям прибрежных зон водоемов и лесополос.