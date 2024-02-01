Метшин посетил строительство самой большой поликлиники в Казани

фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил строительство поликлиники в Салават Купере. Как сообщили в мэрии столицы РТ, строящееся медучреждение станет самым крупным в городе. На сегодняшний день стройку завершили на 53%. Сейчас в поликлинике проводят отделочные работы.

Градоначальник подчеркнул, что построить большую многопрофильную поликлинику на территории данного микрорайона крайне важно, так как число жителей здесь быстро увеличивается. Так, по его словам, в Салават Купере проживают 30 тысяч человек, а поликлиника будет обслуживать 60 тысяч.

Уточняется, что обслуживать медучреждение будет не только жителей Купере, но и ближайших территорий. Помощь будут оказывать как амбулаторную, так и круглосуточную стационарную.

Площадь здания – более 10 тыс. «квадратов». Здесь разместят и взрослую, и детскую поликлиники, дневные стационары, женскую консультацию, инфекционное отделение и зону профосмотров, а также травмпункт и станцию службы скорой помощи. Во всем комплексе установят современное высокотехнологичное медоборудование.

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что поликлинику поделят так, что потоки пациентов не будут пересекаться. Среди медоборудования в поликлинике установят один отдельный рентген-аппарат для детей, и два таких же – во взрослом травмпункте. Еще в поликлинике будет флюорограф, стационарные и мобильные УЗИ-аппараты, маммограф, компьютерный томограф, оборудование для ЭКГ и многое другое.

По плану в новой поликлинике смогут обслуживать 750 пациентов за смену: 500 взрослых и 250 детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство самой большой поликлиники Татарстана идет с опережением графика.