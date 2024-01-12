Строительство самой большой поликлиники Татарстана идет с опережением графика

Самую большую поликлинику Татарстана строят в казанском ЖК «Салават Купере» с опережением графика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

«На сегодняшний день возведен конструктив здания — 100%, завершены кирпичная кладка стен и перегородок, устройство кровли. Ведутся внутренние работы по монтажу инженерных коммуникаций, монтаж оконных блоков, отделочные работы», — сообщил парламентарий.

Фаррахов отметил, что на объекте трудятся 160 строителей, а все необходимые затраты предусмотрены в федеральном бюджете.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов проинспектировал стройку самой большой поликлиники в Татарстане Фото: t.me/ayratfarrahov/

Медицинское учреждение будет включать поликлинику для взрослых, детскую поликлинику, женскую консультацию, травматологический пункт, филиал станции скорой медицинской помощи (пять бригад). Предполагается приобрести три рентген-аппарата, флюорограф, маммограф, компьютерный томограф, УЗИ-аппараты (экспертного уровня и мобильные для выезда на дом), физиотерапевтическое оборудование, инструменты для ЭКГ и нейрофизиологических исследований.

Планируется организовать прием участковых терапевтов и педиатров, узких специалистов (неврологи, кардиологи, хирурги, онкологи, эндокринологи, проктологи, ЛОР, офтальмологи и так далее), два дневных стационара (взрослое отделение и детское), инфекционное отделение и отделение профилактических осмотров.

Площадь поликлиники составит 10,6 тыс. кв. метров. Она будет рассчитана на обслуживание 50 тыс. человек взрослого населения и 15 тыс. детского. Рассчитывается, что она сможет принимать 750 пациентов за одну смену.

Ранее сообщалось, что новая поликлиника в казанском ЖК «Салават Купере» откроется к концу 2024 года.