Метшин поручил подготовиться к соцсопровождению вернувшихся с СВО бойцов

Бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, необходимо поддержать в плане социализации. В том числе важно помочь им с интеграцией в новые профессии, ведь не все военные смогут вернуться на прежнюю работу. Такое мнение на деловом понедельнике выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Совместно с республиканскими органами нам нужно уже комплексную работу начать по подготовке, по социальному сопровождению людей, которые возвращаются с СВО», – подчеркнул градоначальник.

Помимо профессиональной сферы, также необходимо помочь им с лечением и восстановлением после полученных травм и ранений, отметил Метшин.

Ранее стало известно, что в Иннополисе организуют бесплатные IT-курсы для ветеранов СВО, их детей и родственников. Обучиться по программе смогут около 100 человек.