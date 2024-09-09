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Метшин поручил подготовиться к соцсопровождению вернувшихся с СВО бойцов
Бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, необходимо поддержать в плане социализации. В том числе важно помочь им с интеграцией в новые профессии, ведь не все военные смогут вернуться на прежнюю работу. Такое мнение на деловом понедельнике выразил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Совместно с республиканскими органами нам нужно уже комплексную работу начать по подготовке, по социальному сопровождению людей, которые возвращаются с СВО», – подчеркнул градоначальник.
Помимо профессиональной сферы, также необходимо помочь им с лечением и восстановлением после полученных травм и ранений, отметил Метшин.
Ранее стало известно, что в Иннополисе организуют бесплатные IT-курсы для ветеранов СВО, их детей и родственников. Обучиться по программе смогут около 100 человек.
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