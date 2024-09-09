Более ста ветеранов СВО смогут обучиться IT-профессиям в Иннополисе

В Иннополисе организуют бесплатные IT-курсы для ветеранов СВО, их детей и родственников. Обучиться по программе смогут около 100 человек, рассказала сегодня на деловом понедельнике начальник городского Управления социальной политики Ирина Смирнова.

«Учитывая поступающие запросы и востребованность обучения IT-специальностям, университет URBAN, являющийся аккредитованной IT-компанией и резидентом “Сколково”, обратился в исполнительный комитет города Казань с предложением по запуску бесплатных курсов для военнослужащих и членов их семьи», – уточнила она.

Инициативу в исполкоме поддержали, и летом было подписано соглашение о сотрудничестве между городом и учебным заведением. Проводить курсы было решено на базе университета в Иннополисе.

Курс рассчитан на студентов без опыта в области IT. Обучение будет проходить в небольших группах по 12 человек с интенсивным графиком занятий с 11.00 до 22.00. Основное образование продлится 6 месяцев, за ним последуют 3 месяца стажировки на реальных проектах. Учебный процесс включает 90-минутные семинары с перерывами на снэки и кофе. К каждому студенту будет прикреплен куратор и преподаватель для помощи в обучении. Кроме того, студенты будут готовиться к собеседованиям с работодателями и пройдут консультации специалистов Центра карьеры и опытных тимлидеров.

Оставить заявку на обучение и получить более подробную информацию можно на сайте университета URBAN, а также по телефону Управления социальной политики Казани.

«Настало время задуматься о возвращении героев после пережитого опыта к мирной жизни, чтобы они вновь смогли обрести уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнула Ирина Смирнова.