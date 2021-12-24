Метшин пообещал, что платного паркинга во дворах не будет никогда
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что платного паркинга во дворах столицы Татарстана не будет никогда. Что же касается роста числа платных парковок в Казани, это обусловлено не желанием собрать побольше денег, а увеличением числа автомобилей, заявил глава города на итоговой пресс-конференции.
«Рост платных парковок в Казани — это не про штрафы и не для собирания денег, это реализация мировой практики, которая себя уже оправдала во всех крупных мегаполисах, что сталкивались с этими вызовами до нас. Не от хорошей жизни, а от растущего количества автомашин», — подчеркнул мэр.
Метшин добавил, что начинал работать, когда в Казани было всего 135 тыс. автомашин, сегодня же их число достигает 460 тыс.
Увеличение количества машин требует ремонта и строительства новых дорог. «Нет второго [подобного] руководителя региона, как Президент РТ Рустам Нургалиевич [Минниханов], который так бы поддерживал столицу субъекта. Мы освоили 14,7 млрд рублей на капитальный ремонт и строительство дорог», — заметил мэр.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рекордное количество дорог Казани приведено в нормативное состояние.