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Ру Тат
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Транспорт
24 декабря 2021  14:29
Эльза Кузнецова

Метшин пообещал, что платного паркинга во дворах не будет никогда

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Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что платного паркинга во дворах столицы Татарстана не будет никогда. Что же касается роста числа платных парковок в Казани, это обусловлено не желанием собрать побольше денег, а увеличением числа автомобилей, заявил глава города на итоговой пресс-конференции.

«Рост платных парковок в Казани — это не про штрафы и не для собирания денег, это реализация мировой практики, которая себя уже оправдала во всех крупных мегаполисах, что сталкивались с этими вызовами до нас. Не от хорошей жизни, а от растущего количества автомашин», — подчеркнул мэр.

Метшин добавил, что начинал работать, когда в Казани было всего 135 тыс. автомашин, сегодня же их число достигает 460 тыс. 

Увеличение количества машин требует ремонта и строительства новых дорог. «Нет второго [подобного] руководителя региона, как Президент РТ Рустам Нургалиевич [Минниханов], который так бы поддерживал столицу субъекта. Мы освоили 14,7 млрд рублей на капитальный ремонт и строительство дорог», — заметил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рекордное количество дорог Казани приведено в нормативное состояние.

#платные парковки #Ильсур Метшин
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