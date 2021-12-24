Метшин: Рекордное количество дорог Казани приведено в нормативное состояние

Рекордное количество дорог — более 100 километров — приведено в нормативное состояние. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин сообщил на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ.

План по дорожным сетям к 2023 году выполнен на 90%: 167 улиц Казани приведены в нормативное состояние, продолжено строительство Большого Казанского кольца, реализуется «глобальнейший» проект Вознесенский тракт.

«Мечта наших предшественников, проект 1969 года! Завершили строительство первого пускового комплекса дороги до Храма всех религий — дублера Горьковского шоссе — и начинаем проектирование до М-7. Это такие эпохальные, неподъемные штанги», — отметил спикер.

Метшин подчеркнул, что в пандемию коронавирусной инфекции Казань не свернула ни один социальный проект и выполнила все взятые на себя обязательства.

«Если прошлый год был новый по пандемии, то в этом году мы научились жить и работать в этих условиях. Главным итогом является то, что Казань не свернула ни один социальный проект. За что огромные слова благодарности нашим казанцам, потому что они есть венец и фундамент всего того, что мы видим в Казани», — отметил мэр.

Спикер отдельно поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова, представителей правоохранительных органов, МСБ, водителей общественного транспорта, учителей, медицинских работников.