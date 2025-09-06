news_header_top
Общество 6 сентября 2025 12:19

Метшин поддержал идею Володина о привлечении участников СВО к преподаванию в школах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поколения, выросшие на примерах Героев Великой Отечественной войны, формировали свое мировоззрение и отношение к миру именно через такие образы. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина предоставить возможность участникам СВО преподавать в школах предметы, близкие им по духу, основано на том же стремлении – воспитывать подрастающее поколение на примерах настоящего патриотизма и прививать уважение к истории страны.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Володин: В каждой школе должен быть преподаватель из числа участников СВО
