Метшин поддержал идею Володина о привлечении участников СВО к преподаванию в школах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поколения, выросшие на примерах Героев Великой Отечественной войны, формировали свое мировоззрение и отношение к миру именно через такие образы. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина предоставить возможность участникам СВО преподавать в школах предметы, близкие им по духу, основано на том же стремлении – воспитывать подрастающее поколение на примерах настоящего патриотизма и прививать уважение к истории страны.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».