Володин: В каждой школе должен быть преподаватель из числа участников СВО

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в каждой российской школе должны работать преподаватели из числа участников специальной военной операции. По его мнению, их жизненный опыт и личные качества востребованы при обучении детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами», – сказал Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.

«Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно», – добавил он.

По словам спикера Госдумы, участникам СВО необходимо предоставить возможность преподавать в образовательных учреждениях те предметы, которые им ближе. Он отметил, что в его школьные годы военную подготовку и труд вели фронтовики Великой Отечественной войны.

«И они серьезно влияли на наше мировоззрение», – подчеркнул Володин.