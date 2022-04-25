Метшин: По итогам казанского субботника вывезли 1200 самосвалов с мусором

Итогом общегородского субботника в татарстанской столице стали 1200 самосвалов с остатками зимнего мусора. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он поблагодарил всех неравнодушных казанцев за проявленную заботу о чистоте города и отметил, что результаты проделанной работы видны невооруженным глазом.

«Сегодня многие по пути на работу увидели, насколько за выходные преобразилась Казань. По данным Комитета внешнего благоустройства, вывезено 17 тыс. кубометров мусора, это 1200 самосвалов грязи, листвы, мусора», – рассказал Ильсур Метшин.

Он добавил, что до майских праздников городским службам предстоит окончательно очистить некоторые участки, где все еще есть остатки снега и грязи.

Напомним, что мэр Казани и сам принимал участие в субботнике, который состоялся 23 апреля.