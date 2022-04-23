Метшин: Ожидаем, что участниками субботника стали около 60 тыс. казанцев

Сегодня в Казани состоялся масштабный общегородской субботник. Его участники провели уборку на улицах Парина, Дубравной, Минской, в лесопарке «Лебяжье», Березовой роще и ряде других территорий города. В очистке зеленой зоны вдоль улицы Танковой принимал участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, ожидается, что общее число участников субботника достигнет примерно 60 тыс. горожан, сотрудников более 900 предприятий.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Хочу поблагодарить всех его участников, тех, кто неравнодушен к городу, его чистоте и благоустройству. Мы ожидаем увидеть порядка 60 тысяч казанцев и сотрудников более 900 предприятий. И чтобы это желание видеть город самым чистым и благоустроенным было не только в общественный субботник, но и в остальные дни года», — заметил Метшин.

Также участниками мероприятия стали депутаты Госдумы, представители исполкома Казани, руководство районов и депутаты Казгордумы.