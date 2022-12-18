Метшин передал мобилизованным еще два «Хантера», приборы ночного видения и тепловизоры

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин передал военнослужащим еще две машины УАЗ «Хантер», 30 коллиматорных прицелов, 14 кронштейнов для автоматов, 8 цифровых приборов ночного видения и 6 тепловизоров. В ближайшие дни машины отправятся с эшелоном в зону боевых действий, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Накануне Метшин посетил сборный пункт мобилизованных в МВЦ «Казань-Экспо», куда привез новое оборудование и машины. Как рассказал градоначальнику разведчик-сапер Илья Цыкунов, мобилизованные уже протестировали лифтованные автомобили с усиленными рамами. «Оборудование привезли то, которое мы просили. Оно для нас важно: техника улучшит имеющееся оружие и упростит службу», – отметил он.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Также военнослужащие дополнительно попросили у мэра технику для поддержания связи – глава города пообещал обеспечить их необходимым оборудованием до их отправки в зону боевых действий.

Напомним, ранее Метшин уже передавал в зону СВО два «Хантера», а также рации, квадрокоптеры, планшеты и аккумуляторы. Помочь мобилизованным и добровольцам, служащим в татарстанских батальонах «Алга» и «Тимер», могут все желающие, напоминает мэрия. Для этого достаточно принести вещи из списка в один из пунктов сбора гуманитарной помощи, которые работают ежедневно с 10.00 до 20.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина. Для службы в зоне проведения СВО за этот период призвали порядка 300 тыс. резервистов.