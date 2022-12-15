Метшин передал два УАЗа «Хантер» мобилизованным татарстанцам

фото: мэрия Казани

Мобилизованные жители Татарстана получили два автомобиля УАЗ «Хантер» от мэра Казани Ильсура Метшина. Машины были переданы по просьбам самих призывников — во время визита главы города на пункт сбора, сообщает мэрия столицы РТ.

Сегодня автомобили доставили на танковый полигон, откуда затем отправят в зону СВО. Транспорт специально подобран для работы в условиях боевых действий: лифтованный, с усиленными рамами, хорошей резиной и лебедками, рассказал мобилизованным руководитель аппарата исполкома Булат Алеев, передавший им ключи от УАЗов. По его словам, в ближайшее время мобилизованным передадут еще две машины.

Алеев напомнил, что ранее мэрия уже передала в зону СВО один УАЗ и «Ниву». Обе машины уже используются мобилизованными для выполнения порученных задач.

«Мы на связи, обращайтесь к нам по любым потребностям, которые у вас возникают, в том числе когда будете на передовой. Все обращения, которые озвучили Ильсуру Метшину на прошлой встрече, мы решили», — подчеркнул руководитель аппарата исполкома Казани.

Напомним, что помочь мобилизованным могут все желающие. Для этого организован сбор средств от фонда «Добрая Казань», вещи и продукты для них принимаются в 17 пунктах сбора, организованных в Казани.