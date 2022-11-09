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Общество
9 ноября 2022  10:07

Казанцам напомнили о сборе средств для помощи семьям мобилизованных

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Жители Казани могут отправить средства для помощи семьям мобилизованных горожан. Сбор средств осуществляет АНО «Добрая Казань», напомнила мэрия столицы РТ.

Полученные средства фонд направит на покупку лекарств, вещей либо, например, оплату внеплановых обследований. Для удобства работает QR-код и оплата по реквизитам (назначение платежа — благотворительное пожертвование на гуманитарную помощь).

 

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, в городе работают 17 пунктов сбора гуманитарной помощи. Сюда можно привезти консервы, чай, растворимый кофе, ультрапастеризованное и сухое молоко, макаронные изделия, крупы и другие товары длительного хранения. Также принимаются средства гигиены — зубная паста, щетки, мыло, пена для бритья, стиральный порошок, туалетная бумага; вещи — куртки, пуховики, обувь, футболки, термобелье и другие.

В Казани действует единая точка сбора и комплектования грузов — она расположена на Горьковском шоссе, 53. Здесь размещаются и формируются грузы от местных предприятий для дальнейшей отправки в Лисичанск и мобилизованным гражданам. В будни пункт работает с 9:00 до 18:00, по субботам — с 9:00 до 14:00.

#сбор средств #мобилизация
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