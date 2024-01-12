Метшин осмотрел новую котельную на улице Толстого в Казани

Фото: kzn.ru

Новую котельную АО «Казэнерго», построенную взамен устаревшей ведомственной котельной комплекса завода «ВКНИИВОЛТ» на улице Толстого в столице Татарстана, предполагается запустить в эксплуатацию к следующему отопительному сезону. Ее готовность оценил глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Тепловая мощность новой котельной равняется 4 МВт (два котла по 2МВт) или 3,5 Гкал/час. Объект автоматизирован, что позволит ему работать самостоятельно, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, пояснил главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никоноров.

Фото: kzn.ru

«Практически все основное оборудование изготовлено в России или дружественных странах, при этом без ущерба качеству и надежности. Есть техника белорусских и наших, казанских производителей, питерские котлы, есть оборудование из Воронежа», — заметил специалист.

«Вопросу обеспечения жителей теплом мы системно уделяем внимание. Котельная находится в центре Казани, где была проблемная точка. Спасибо Правительству республики, что поддержали наш проект. Будем и дальше модернизировать котельные, чтобы спокойно встречать любые морозы», — заверил, выслушав доклад, Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

Новая блочно-модульная котельная должна будет обеспечивать теплом детский сад №15, четыре многоквартирных дома по улицам Толстого и Подлужная и три административных здания.

Изначально конструкцию, еще в июле прошлого года, монтировали на улице Курская, а затем разделили на отдельные составляющие и привезли на улице Толстого, где и собрали установку. После этого рабочие приступили к заливке фундамента. Строительные работы завершились в октябре.