Метшин оценил работу «Татнефти» в пандемию: Не нефть главное, а люди

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в эфире программы #ТатарстанОнлайн оценил работу крупных предприятий города в пандемию.

«Я хотел бы обратить внимание на действие наших промышленников в пандемию. Это было время непонимания, неопределенности», — напомнил гость передачи.

По словам Метшина, некоторые считали, что «Татнефть» принимает избыточные меры защиты, однако время показало, что это не так. Более того, были защищены не только персонал и работающие коллективы, но и семьи работников компании.

«„Татнефть“ создала серьезную подушку безопасности и обеспечила территорию юго-востока и Татарстана в целом. Поэтому это еще раз показывает социальную направленность, когда не нефть первое и главное, а люди», — отметил мэр Нижнекамска.

Метшин рассказал, что во время пандемии особенно пострадал малый и средний бизнес.

«В пандемию все встало, конъюнктура рынка изменилась, и это не могло не отразиться на экономике. „Нижнекамскнефтихим“ почувствовал это и другие компании, а особенно малый и средний бизнес», — сказал глава района.

«К сожалению, кто-то не смог подняться, но основная масса выстояла и продолжает работать, набрали обороты на проектную мощность», — рассказал Метшин о текущем положении дел в МСБ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что, несмотря на ограничения, «Татнефти» удалось увеличить выпуск нефтепродуктов на 12%, а объем их реализации через рознично-сбытовую сеть — на 22%.