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Метшин объяснил, почему в Казани создали Ассоциацию городов стран БРИКС+
Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, для чего на форуме в Казани создают Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
«В преддверии заседания глав государств БРИКС мы с коллегами, встречаясь на разных площадках межмуниципального сотрудничества в рамках международных организаций, обсуждали нашу дальнейшую работу. Возникла идея младшего брата, так скажем, Ассоциации городов БРИКС. Мы обсуждали это с коллегами в Китае, с Бразилией, Южной Африкой. Словом, со всеми теми, кого вы сегодня здесь видите», – сказал Метшин.
Он добавил, что решения глав государств всегда реализуются в городах, поэтому нужно, чтобы города имели свой голос на международных площадках, в том числе в составе БРИКС.
Идея легла на благодатную почву, как отметил казанский градоначальник, и в столицу Татарстана прилетели не только из стран БРИКС, но и других. Самые дальние страны-участницы – это Бразилия, Чили, Аргентина. Также участвуют представители городов и муниципалитетов Китая, Турции, Ирана, Индии.
«Рад, что такое историческое событие случилось в Казани, в Татарстане, в России. Надеюсь, у того корабля, который мы вместе создадим, будет большое красивое плавание», – заключил Метшин, говоря о создании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
Ранее на открытии Международного форума городов стран БРИКС+ выступил и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.
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