Метшин об итогах первой недели QR-кодов на транспорте: «Дискуссиями вирус не победим»

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Введение QR-кодов в общественном транспорте республики, несмотря на сложности первых дней, является мерой заботы о здоровье населения. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что прошедшая неделя выдалась для казанских властей напряженной из-за внедрения QR-кодов на городском транспорте.

«Тяжело было всем: и тем, кто не мог войти в автобус или метро, и не менее тяжело было водителям, кондукторам. Можно сколько угодно обсуждать это решение руководства республики, но оно вызвано заботой о безопасности людей, о здоровье», — подчеркнул мэр.

Метшин добавил, что единственным выходом из ситуации является достижение коллективного иммунитета среди жителей.

«Дискуссиями мы вирус не победим», — резюмировал Ильсур Метшин.

QR-коды в общественном транспорте Татарстана начали проверяться с 22 ноября. Помимо стандартных кодов о вакцинации и перенесенном заболевании были введены и республиканские варианты – их выдают тем, кто пока сделал только первую прививку, военным, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19, и жителям республики, у кого имеется медотвод от вакцинации.