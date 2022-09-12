Метшин о выборах: «Для нас это повод еще раз сверить часы»

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что жители столицы Татарстана были очень активны на вчерашних дополнительных выборах в Госсовет Татарстана. По его словам, на участки для голосования они приходили со своими вопросами и предложениями по улучшению уровня жизни.

«Любые выборы – это повод для нас сверить часы. (…). Убедиться, что те проекты, которые реализуются в нашем городе – республиканские, городские, национальные – отвечают интересам жителей. Мы скорректировали планы в соответствии с желаниями горожан и работали все вместе», – сказал мэр на деловом понедельнике в исполкоме города. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в организации выборов, отметив, что они провели хорошую работу.

Метшин поздравил главу Департамента продовольствия и соцпитания Риму Мухамедшину и директора Центра стратегических инициатив Дмитрия Анисимова, которые одержали победу в голосовании.

«Это наши коллеги, которые реализуются в нашем городе. Несмотря на то, что осталось два года до завершения работы этого состава Госсовета, тем не менее, большая работа предстоит», – подчеркнул мэр.

Напомним, утром Избирком РТ сообщил, что единоросс Анисимов и самовыдвиженка Мухамедшина лидируют на дополнительных выборах в Государственный Совет Татарстана после обработки 100% протоколов об итогах голосования.