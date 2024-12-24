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Метшин о символе новой тысячерублевки: Давайте в остальном будем первыми
Казань набрала «такой ход и оборот», что город узнают далеко за его пределами. Поэтому то, что столица Татарстана стала второй в голосовании за символы для новой купюры номиналом 1 тыс. рублей, не является проблемой. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Ну, выбрали и выбрали, не всегда мы первое место должны занимать. Сейчас победили они, в другой раз — мы. Порадуемся за наших соседей, пусть в этом будут первыми. Давайте мы в остальном будем <...> Нижний [Новгород] — молодцы, кстати. Очень подтянулись в инфраструктуре к юбилею. Очень красивый город, набережная. Много чего сделали», — сказал градоначальник.
Ильсур Метшин также отметил, что предпочитает банковские карты купюрам, и призвал пользоваться ими.
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