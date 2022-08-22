Метшин о развитии улицы Портовой: «Такие проекты – показатель роста города»

Масштабные проекты по примеру развития территории на улице Портовой в Казани – это живое доказательство динамичного развития мегаполиса и его перспектив. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что на прошлой неделе Президент РТ Рустам Минниханов согласовал мастер-план комплексного развития территории по улице Портовой площадью 287 гектаров. Сейчас эта промзона фактически отрезает город от выхода к побережью реки Волги.

Преобразование проблемной площадки позволит не только решить вопрос с большой волжской набережной, но и сделать этот район одним из новых центров делового и туристического притяжения.

«К этому дню мы шли несколько лет. На сегодня это депрессивная территория, которая отрезает Казань и ее жителей от Волги. Показатель роста города и того, что есть завтрашний день – такие большие проекты», – подчеркнул казанский градоначальник.

По его словам, территория улицы Портовой объединит в себе жилую и общественно-деловую зоны, что вызовет повышенный интерес у креативной молодежи. В планах преобразования участка – строительство 1,5 млн квадратных метров жилья, а также 1,3 млн метров административных и коммерческих объектов.

