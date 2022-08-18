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Ру Тат
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Казань
18 августа 2022  11:26

Метшин показал Минниханову, как будет выглядеть территория речного порта Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с проектом масштабного обновления улицы Портовой. Какие объекты появятся на месте устаревших производств и заброшенных складов и как будет выглядеть территория речного порта после трансформации, руководителю РТ рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, обновление затронет 287 га территории. Планируется, что здесь появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений: музеи, кафе и др. Кроме того, не менее 25% от площади займут зеленые насаждения и общественные пространства.

Также трансформация улицы позволит обеспечить пешеходную связь с центром города и возможность стоянки маломерных судов.

В рамках первой очереди на улице Портовой появится 337 тыс. кв. метров жилья, школа на 1224 места, восемь детских садов на 1380 детей и сквер. Длина новой набережной составит 1,3 км.

Впервые концепцию комплексного обновления улицы Портовой в 2020 году представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Работы проводятся в соответствии с законом о комплексном развитии территории, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

#Рустам Минниханов #речной порт #обновление
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