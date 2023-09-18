Метшин о послании Раиса РТ: это послание на дальнейшее динамичное развитие Татарстана

Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ – это послание на дальнейшее динамичное развитие нашей республики, на дальнейшее улучшение качества жизни наших людей. Таким мнением в своем telegram-канале поделился депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

Он отметил, что послание Раиса РТ к Госсовету традиционно затрагивает все основные направления жизнедеятельности. «В то же время, в условиях проведения СВО, того беспрецедентного санкционного давления, которое оказывает коллективный запад на нашу экономику, тех вызовов, с которыми сталкивается наша страна, Раисом республики были сделаны акценты на дальнейшую консолидацию общества, сохранение технологического суверенитета, культурного кода нашего народа, усиление роли Татарстана на международной площадке – это и БРИКС, и другие масштабные международные форумы, проходящие на территории РТ», – написал Метшин.

Депутат подчеркнул, что особый акцент в своем послании Раис Татарстана сделал на воспитании чувства патриотизма, как основы воспитания нашей молодежи. «Мы видим насколько этот аспект актуален в современных условиях, как и вопросы демографии, человеческих и трудовых ресурсов, как главной задачи на будущее, в том числе через повышение уровня образования, усиления научного потенциала и привлечения инвестиций», – отметил спикер.

В этом году Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Госсовету РТ 14 сентября. Об основных темах послания читайте в материале «Татар-информа» Сквозь призму СВО: какие акценты сделал Минниханов в послании Госсовету.

