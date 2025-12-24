Метшин о канатной дороге: Проект есть, землю выделили, ждем согласования

Строительство канатной дороги в Казани начнется после согласования с федеральными структурами, ответственными за особо охраняемые природные территории. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Проект есть, землю мы выделили. Поскольку дорога проходит по особо охраняемым природным территориям, согласование проходит через федеральные структуры. Что касается исполкома, мы всё сделали», – заявил глава города.

Мэр также выразил уверенность, что канатная дорога позволит не только любоваться городом с высоты птичьего полета, но и станет удобной транспортной артерией, позволяющей добрать от «Ак Барс Арены» до парка Горького всего за восемь минут.