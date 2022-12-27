Метшин: Несмотря на сложности, по итогам 2022 года Казань осталась промышленной житницей

В уходящем году Казань смогла нарастить промышленный потенциал и продемонстировала рост по всем основным экономическим показателям, заявил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Ратуше. При этом он признал, что есть определенные сложности, и ожидания, что их удастся преодолеть в 2023 году.

«Завершается 2022 год, и есть у нас светлые ожидания, что наступает 2023-й год. Все мы сохраняем светлое чувство предновогодних ожиданий, что Дед Мороз и Снегурочка принесут новое что-то, исполнение желаний, и мы все будем счастливы», – обратился Метшин к журналистам.

За этот год по всем направлениям в городе провели большую работу, отметил он. Внутренний территориальный продукт составил 1 трлн рублей, подчеркнул он. «Это очень серьезный показатель, не более двух десятков регионов нашей страны могут привести сопоставимые цифры. Казань по-прежнему остается промышленной житницей», – подчеркнул он.

Индекс промышленного производства по итогам года составил 108,8 % – вклад в этот результат внесли не только крупные промпредприятия, но и субъекты малого и среднего бизнеса, количество которых дошло до 79 тыс. предприятия, пояснил Метшин. Объем инвестиций составил 252 млрд рублей, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности столицы Татарстана.

В городе удалось сохранить все основные программы развития, которые позволили капитально отремонтировать 158 домов, благоустроить 466 дворов. На ремонт и строительство дорог направили рекордные 25 млрд рублей.

Важным в минувшем году стало проведение формума Made in Kazan, который позволил собрать всех лучших экспертов мира по 11 отраслям экономики, в том числе предпринимателей, топ-менеджеров компаний и представителей власти. «Это позволяет наработать устоявшиеся связи за рубежом, найти бизнес партнеров. Мы собрались и поговорили о том, как будем жить в новых условиях, собрали спикеров… И что самое главное – образовалось некое экспертное сообщество, и в формате общения друг с другом они уже прожили весь год», – отметил Метшин.

Напомним, форум Made in Kazan прошел в столице Татарстана 25 апреля в формате Global Mind – коллективного обсуждения. Участие в нем приняли более сотни специалистов.