Made in Kazan: «Помогая другим — помогаешь себе»
Более ста предпринимателей встретились на шестом образовательном форуме «Mаde in Kаzаn», который состоялся в столице Татарстана по инициативе мэра города Ильсура Метшина. В этом году он прошел в формате обсуждения globаlmind, когда участники за круглыми столами обменивались своими идеями, «болями» и находили пути выхода из ситуации.
Среди участников форума были представители бизнеса из разных отраслей и разного масштаба — от малого до крупного. Выбранный формат — экспериментальный, отметили организаторы Mаde in Kаzаn. В нем на первом месте — неформальное общение, а его участники — не потребители, как это обычно бывает, а генераторы контента. Нестандартным стало и то, что важные вопросы бизнес-сообщества обсуждались не на федеральном или региональном, а на муниципальном уровне.
Перед форумом мэр Казани Ильсур Метшин посетил отраслевые мероприятия и предприятия региона.
Открыть окна возможностей
По его словам, первый шок уже прошел, и теперь нужно находить решения для дальнейшего развития.
«Крах невозможен»
Выступая на форуме Made in Kazan, независимый директор Мосбиржи Олег Вьюгин отметил, что в условиях санкций могут появиться возможности для расширения бизнеса. От этого выиграют компании, работающих в тех нишах, из которых ушли иностранные компании.
Сейчас около 12% малых и средних компаний ожидают продолжения работы с поставщиками так, как раньше. 25% начали поиск альтернативных контактов, а 18% их уже нашли.
В течение года возможно падение на 10% реальных доходов населения и платежеспособного спроса. На столько же может сократиться ВВП России. Однако «крах экономики невозможен», — уверен Вьюгин.
Выгодно быть выгодным
На форуме в игровой форме говорили о важных проблемах. Бизнес в растерянности, и совместные обсуждения помогают людям не только успокоиться, понять, что они не одни, но и увидеть какие-то решения проблем, найти новых партнеров.
Несколько компаний, разделенных по отраслям (промышленность, торговля, IT, пищевая промышленность, сельское хозяйство, HoReCa, сфера услуг) собрались за столами, на которых лежали ватманы. Потом на них участники будут писать ответы на вопросы ведущего.
Первым заданием стал рассказ о сегодняшних рисках и возможностях. Представители IT-отрасли пожаловались на уход западных технологий, эмиграцию кадров, сложности в расчетах с зарубежными партнерами. Но тут же отметили новые возможности: снижение конкуренции и новый спрос на IT-решения со стороны российских компаний.
Директор международной школы Казани Нияз Гафиятуллин напомнил, что «в самые сложные периоды лучшая инвестиция — это инвестиция в развитие себя и своих детей». Он рассказал о том, что сейчас происходит перераспределение человеческих ресурсов, закрываются привычные рекламные цифровые каналы, повышаются цены и уровень тревожности людей, разрушается международное сотрудничество.
По наблюдениям представителей туристической отрасли, все плохое в ней уже произошло в 2020 году. В настоящее время бизнесмены ждут появления новых инвесторов и проектов. Возможно развитие халяльного, спортивного и экотуризма, запуск совместных программ с регионами-соседями Татарстана, появление собственных информационных ресурсов для путешественников вместо ушедшего из России Booking.
Промышленники отмечают сокращение количества поставщиков и, как следствие, рост себестоимости конечного продукта, риски приостановки производства, а из новых возможностей — освоение новых рынков внутри страны.
Валентина Сахабеева, управляющий KazanMall, сообщила, что торговые центры переживают большой стресс, ведь больше 300 компаний приостановили свою деятельность в РФ. Наблюдается и разрыв в логистических цепочках, подорожавшие кредиты и изменение условий оплаты с поставщиками.
Нам нужны такие «Форды»
Вторым этапом заданий стал ответ на вопрос о том, каких решений ждет бизнес от властей.
Среди предложений было создание регламента частно-государственного партнерства — работающего кейса, удобного для всех. Например, в муниципалитете есть земли и помещения, которые могли бы эффективно использовать социальные бизнес-проекты, открывая на этих территориях детские сады, образовательные центры, спортивные клубы.
Хорошая идея создать по образцу «Пушкинской карты» карты для детей в возрасте от 4 до 13 лет, на которые ежегодно будет поступать 10 тыс. руб. Эти деньги можно потратить на посещение образовательных мероприятий, получение каких-то услуг, полезных ребятам.
Валентина Сахабеева предложила снизить таможенные пошлины на ввоз сырья из Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран, предоставить кредитные и налоговые льготы для успешного импортозамещения.
Представители аграрного бизнеса тоже считают, что нужно продолжать развивать льготное кредитование фермеров и ипотеку для специалистов, которые работают на селе.
Стол айтишников выступил с идеей создания биржи, где заказчик в лице государства станет размещать не задания, а какую-то проблему, на которую будут откликаться стартапы с предложениями своих решений.
Участники форума вспомнили Генри Форда, который сказал, что если бы он слушался клиентов, то люди до сих пор ездили бы на лошадях.
Страна возможностей
Он назвал Россию страной огромных возможностей, где всегда можно найти свое место.
Само производство от зарубежных поставок практически не зависит.
Его задачей стал поиск замены импорта на российском рынке среди отечественных производителей.
«Made in Kazan 2022 — это круто!»
Такую оценку дали мероприятию его участники в беседе с корреспондентом Инвест-Форсайта.
Директор ООО ТК «Толедо» Айзат Давлетбаев заметил, что органы власти стали ближе к бизнесу, текущая ситуация вынуждает всех общаться и находить решения.
Основатель IT-компании «Kira & Rock» и управляющей компании «CHB community» Донат Мухаметшин отметил, что на форуме ему удалось «синхронизироваться с участниками различных сфер, убедиться в своих теориях и получить новые инсайды».
По словам Натальи Бельзер, эксперта по бизнес-партнерствам, независимого правового советника, Made in Kazan оказался полезен новыми контактами и подтверждением того, что в Казани настроить прямой открытый диалог с представителями власти абсолютно реально.
Уже ясно, что времена, когда бизнес велся по принципу «купил-продал-заработал», подошли к концу. Сейчас нужно производить, работать засучив рукава, не искать простых решений. И самое главное — строить экономику доверия.
По итогам мероприятия примут дорожную карту, которую передадут в том числе на федеральный уровень.
Расширяйте производство и верьте в себя
Мы собрали советы предпринимателям, которые дали участники форума.
- Смотрите по сторонам, актуализируйте свои предложения под новые запросы.
- Развивайте производство, замещайте импорт.
- Расширяйте свои компетенции.
- Развивайте команду, без нее работать будет некому.
- Помните о самообладании и держите свое слово.
- Если страшно, то лучше взять паузу, чем принимать поспешные решения.
- Когда кажется, что будущее туманно, посмотрите в прошлое. Тогда станет ясно, что оно было не менее туманным, но вы уже прошли этот путь, как пройдете и следующий.
- Общайтесь друг с другом, создавая вокруг себя поддерживающую среду.
- Не стесняйтесь спрашивать совет, узнавать мнение других, чтобы расширять свое видение ситуации
- Верьте в себя!
Источник: «Инвест-Форсайт»