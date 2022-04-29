Made in Kazan: «Помогая другим — помогаешь себе»

Более ста предпринимателей встретились на шестом образовательном форуме «Mаde in Kаzаn», который состоялся в столице Татарстана по инициативе мэра города Ильсура Метшина. В этом году он прошел в формате обсуждения globаlmind, когда участники за круглыми столами обменивались своими идеями, «болями» и находили пути выхода из ситуации.

Среди участников форума были представители бизнеса из разных отраслей и разного масштаба — от малого до крупного

Среди участников форума были представители бизнеса из разных отраслей и разного масштаба — от малого до крупного. Выбранный формат — экспериментальный, отметили организаторы Mаde in Kаzаn. В нем на первом месте — неформальное общение, а его участники — не потребители, как это обычно бывает, а генераторы контента. Нестандартным стало и то, что важные вопросы бизнес-сообщества обсуждались не на федеральном или региональном, а на муниципальном уровне.

Перед форумом мэр Казани Ильсур Метшин посетил отраслевые мероприятия и предприятия региона.

Открыть окна возможностей

«Во время встреч по работе с представителями бизнеса или предприятий, с друзьями, партнерами выяснилось, что нам необходим коллективный разум, мозговые штурмы и уверенность, что наступит “весна”. Ни один мировой кризис еще не заканчивался концом света. Все реалисты, никто не говорит, что все прекрасно, но есть окна возможностей, есть запасы прочности у Казани и Татарстана. Мы — фундамент российской экономики», — заявил Ильсур Метшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин

По его словам, первый шок уже прошел, и теперь нужно находить решения для дальнейшего развития.

«Крах невозможен»

Выступая на форуме Made in Kazan, независимый директор Мосбиржи Олег Вьюгин отметил, что в условиях санкций могут появиться возможности для расширения бизнеса. От этого выиграют компании, работающих в тех нишах, из которых ушли иностранные компании.

Независимый директор ПАО «Московская биржа» Олег Вьюгин

Сейчас около 12% малых и средних компаний ожидают продолжения работы с поставщиками так, как раньше. 25% начали поиск альтернативных контактов, а 18% их уже нашли.

В течение года возможно падение на 10% реальных доходов населения и платежеспособного спроса. На столько же может сократиться ВВП России. Однако «крах экономики невозможен», — уверен Вьюгин.

Выгодно быть выгодным

На форуме в игровой форме говорили о важных проблемах. Бизнес в растерянности, и совместные обсуждения помогают людям не только успокоиться, понять, что они не одни, но и увидеть какие-то решения проблем, найти новых партнеров.

Несколько компаний, разделенных по отраслям (промышленность, торговля, IT, пищевая промышленность, сельское хозяйство, HoReCa, сфера услуг) собрались за столами, на которых лежали ватманы. Потом на них участники будут писать ответы на вопросы ведущего.

Первым заданием стал рассказ о сегодняшних рисках и возможностях. Представители IT-отрасли пожаловались на уход западных технологий, эмиграцию кадров, сложности в расчетах с зарубежными партнерами. Но тут же отметили новые возможности: снижение конкуренции и новый спрос на IT-решения со стороны российских компаний.

Директор международной школы Казани Нияз Гафиятуллин напомнил, что «в самые сложные периоды лучшая инвестиция — это инвестиция в развитие себя и своих детей». Он рассказал о том, что сейчас происходит перераспределение человеческих ресурсов, закрываются привычные рекламные цифровые каналы, повышаются цены и уровень тревожности людей, разрушается международное сотрудничество.

По наблюдениям представителей туристической отрасли, все плохое в ней уже произошло в 2020 году. В настоящее время бизнесмены ждут появления новых инвесторов и проектов. Возможно развитие халяльного, спортивного и экотуризма, запуск совместных программ с регионами-соседями Татарстана, появление собственных информационных ресурсов для путешественников вместо ушедшего из России Booking.

Промышленники отмечают сокращение количества поставщиков и, как следствие, рост себестоимости конечного продукта, риски приостановки производства, а из новых возможностей — освоение новых рынков внутри страны.

«Я считаю, что для нашего бизнеса высокотехнологичных разработок в области беспилотных летательных аппаратов и авиации складывается хорошая ситуация в связи с наложенными санкциями, — поделился своими наблюдениями с корреспондентом “Инвест-Форсайта” главный конструктор “Авиа Инженеринг” и “Лайтмотор” Валерий Двоеглазов. — Сейчас для многих чиновников высшего эшелона власти стало или должно стать понятным то, что нужно инвестировать в собственные разработки, а не покупать самолеты и беспилотные летательные аппараты в США, Франции, Израиле и Китае».



Валентина Сахабеева, управляющий KazanMall, сообщила, что торговые центры переживают большой стресс, ведь больше 300 компаний приостановили свою деятельность в РФ. Наблюдается и разрыв в логистических цепочках, подорожавшие кредиты и изменение условий оплаты с поставщиками.

«В настоящее время меняется культура потребления. Люди стараются экономить, они переходят из режима истеричного потребления в режим разумного потребления», — отметила Сахабеева.

Нам нужны такие «Форды»

Вторым этапом заданий стал ответ на вопрос о том, каких решений ждет бизнес от властей.

Среди предложений было создание регламента частно-государственного партнерства — работающего кейса, удобного для всех. Например, в муниципалитете есть земли и помещения, которые могли бы эффективно использовать социальные бизнес-проекты, открывая на этих территориях детские сады, образовательные центры, спортивные клубы.

Хорошая идея создать по образцу «Пушкинской карты» карты для детей в возрасте от 4 до 13 лет, на которые ежегодно будет поступать 10 тыс. руб. Эти деньги можно потратить на посещение образовательных мероприятий, получение каких-то услуг, полезных ребятам.

Валентина Сахабеева предложила снизить таможенные пошлины на ввоз сырья из Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран, предоставить кредитные и налоговые льготы для успешного импортозамещения.

Представители аграрного бизнеса тоже считают, что нужно продолжать развивать льготное кредитование фермеров и ипотеку для специалистов, которые работают на селе.

Стол айтишников выступил с идеей создания биржи, где заказчик в лице государства станет размещать не задания, а какую-то проблему, на которую будут откликаться стартапы с предложениями своих решений.

Участники форума вспомнили Генри Форда, который сказал, что если бы он слушался клиентов, то люди до сих пор ездили бы на лошадях.

«Нам очень нужны такие “Форды”, которые предложат решение лучше, чем может себе представить заказчик», — сказали они.

Страна возможностей

«Татнефть готова импортозаместить свои закупки на 700 млрд руб.», — заявил на форуме Made in Kazan гендиректор Татнефти Наиль Маганов.



Он назвал Россию страной огромных возможностей, где всегда можно найти свое место.

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов

«Сегодня мы имеем самый современный нефтеперерабатывающий комплекс в стране. Наш шинный комплекс KamaTyres выпускает четвертую часть всех российских шин, опираясь на разработки собственного научного центра», — сообщил Маганов.



Само производство от зарубежных поставок практически не зависит.

«В феврале 2022 года, — рассказал глава Татнефти, — мы не стали сидеть в уголочке, а собрались и создали у себя оперативный штаб».



Его задачей стал поиск замены импорта на российском рынке среди отечественных производителей.

«Впереди у нас большая работа и огромные возможности, которые мы должны сегодня максимально использовать. Возвращаться к тому, что было, опять потратить валюту, которую мы получим за нефтепродукты, на закупку чего-то на Западе — не самый перспективный путь», — уверен Наиль Маганов.

«Made in Kazan 2022 — это круто!»

Такую оценку дали мероприятию его участники в беседе с корреспондентом Инвест-Форсайта.

«Это очень полезное мероприятие. Многие бизнесмены привыкли сами справляться со своими проблемами, а данный формат показал, что можно сообща решать вопросы отрасли и с помощью общих решений расти всем. Спикеры дали хорошую мотивацию: сейчас есть окна возможностей нужно лишь выбрать свое. Команда — самое главное в наше время!» — уверен гендиректор ГК «Далини» Руслан Нигматулин.



Директор ООО ТК «Толедо» Айзат Давлетбаев заметил, что органы власти стали ближе к бизнесу, текущая ситуация вынуждает всех общаться и находить решения.

«Made in Kazan 2022 — это было круто! Целый день пролетел как две минуты, — сказала Ксения Семенова, исполнительный директор «АСМ-Медикал». — В формате мозгового штурма были освещены все проблемы в разных сферах бизнеса, тут же предложены пути их решения и переданы практически “из рук в руки” представителям органов власти. Это прекрасно, когда государство хочет прямого диалога с бизнесом!»



Основатель IT-компании «Kira & Rock» и управляющей компании «CHB community» Донат Мухаметшин отметил, что на форуме ему удалось «синхронизироваться с участниками различных сфер, убедиться в своих теориях и получить новые инсайды».

По словам Натальи Бельзер, эксперта по бизнес-партнерствам, независимого правового советника, Made in Kazan оказался полезен новыми контактами и подтверждением того, что в Казани настроить прямой открытый диалог с представителями власти абсолютно реально.

«Я бы хотел, чтобы такие форумы проходили регулярно. Сейчас есть востребованность в новых мерах поддержки, а о том, какие меры нужны, лучше всего могут рассказать сами предприниматели. К тому же в сложный период лучше держаться за руки и пройти этот путь вместе», — считает общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ в Казани Михаил Кузнецов.



Уже ясно, что времена, когда бизнес велся по принципу «купил-продал-заработал», подошли к концу. Сейчас нужно производить, работать засучив рукава, не искать простых решений. И самое главное — строить экономику доверия.

По итогам мероприятия примут дорожную карту, которую передадут в том числе на федеральный уровень.

Расширяйте производство и верьте в себя

Мы собрали советы предпринимателям, которые дали участники форума.

Смотрите по сторонам, актуализируйте свои предложения под новые запросы.

Развивайте производство, замещайте импорт.

Расширяйте свои компетенции.

Развивайте команду, без нее работать будет некому.

Помните о самообладании и держите свое слово.

Если страшно, то лучше взять паузу, чем принимать поспешные решения.

Когда кажется, что будущее туманно, посмотрите в прошлое. Тогда станет ясно, что оно было не менее туманным, но вы уже прошли этот путь, как пройдете и следующий.

Общайтесь друг с другом, создавая вокруг себя поддерживающую среду.

Не стесняйтесь спрашивать совет, узнавать мнение других, чтобы расширять свое видение ситуации

Верьте в себя!

Источник: «Инвест-Форсайт»