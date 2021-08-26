Метшин: На охрану школ третьей и четвертой категорий изыщем средства в городском бюджете

В Казани на охрану школ третьей и четвертой категорий будут выделены средства из муниципального бюджета. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«На сегодня есть решение о выделении средств из бюджета республики на новый учебный год по школам первой и второй категорий. Для школ третьей и четвертой категорий мы изыщем средства из городского бюджета, чтобы обеспечить охрану», – сказал градоначальник.

Метшин подчеркнул, что для выполнения нормативных требований безопасности и устранения всех замечаний контролирующих органов на образовательные учреждения Казани требуется около 2 млрд рублей.

«Таких денег в городском бюджете нет. Но Президент России Владимир Путин поручил Правительству, регионам совместно разработать единый стандарт по охране учреждений образования. Надеемся, что это поручение найдет свое комплексное решение. Пока оно не принято, мы обеспечим безопасность силами городского и регионального бюджетов», – добавил он.

Мэр Казани заметил, что на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы в этом году уже было дополнительно выделено 200 млн рублей, которые направлены на мероприятия по антитеррористической защищенности, охранную пожарную сигнализацию, установку систем экстренного оповещения, контроля и управления доступом.

«Трагедия, которая произошла 11 мая в 175-й гимназии, потрясла всех нас. Несмотря на то что такие события невозможно предугадать, мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы школы, детсады, социальные учреждения были безопасной средой для каждого ребенка и педагога», – заявил он.

По мнению Метшина, говоря о безопасности, «нельзя забывать и про психологический климат». «Девиантное поведение у детей и подростков более чем в 70% случаев является следствием психологических травм, конфликтов, полученных ребенком в семье и школе, а также из-за безразличия окружающих. Здоровая психологическая обстановка в образовательной организации должна стать нашим стандартом», – заключил он.

Ранее на Республиканском августовском совещании работников образования и науки в Актаныше Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что на обеспечение охраны школ первой и второй категорий из республиканского бюджета выделят 457 млн рублей.