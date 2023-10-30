Метшин на форуме мэров в Анкаре: Казань и Турция связаны не только деловыми контактами

Фото: мэрия Казани

Казань и Турцию связывают не только деловые контакты и туризм, но и культурное богатство. Об этом, выступая на форуме мэров и вице-мэров в честь 100-летия Турецкой Республики, заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что за 100 лет существования Турция превратилась в одно из наиболее авторитетных и процветающих государств на мировой арене. Современную республику отличает сбалансированность и умение расставлять приоритеты.

«Сохраняя уважение к своим корням, истории и религии, страна активно развивает передовые технологии, серьезно относится к системе образования, последовательно отстаивает свои национальные интересы в пространстве современного многополярного мира», — перечислил Метшин.

Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества.

«Для нас очень ценно то, что в Анкаре, в Институте исследования тюркских культур сегодня хранится наследие татарских ученых, чья жизнь была связана с Турецкой Республикой», — добавил мэр Казани.

Также Метшин встретился с мэром Анкары Мансуром Явашем. Стороны обсудили сотрудничество в экономике и социальной сфере, а также выразили заинтересованность в обмене опытом в сфере управления городским хозяйством.

Напомним, что ранее с юбилеем образования республики Лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.