Метшин: «Мы проходим первый круг обновления общественных пространств»

Обновление парков и скверов города, строительство новых пространств для отдыха горожан – это ежедневая созидательная и кропотливая работа, отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«А погодные условия бросают то одни, то другие вызовы. Мы проходим первый круг обновления общественных пространств. На том же парке Петрова никогда не было капремонта. Мы прирастаем и новыми общественными пространствами: сквером по улице Серова, Чайковыми озерами, детским парком на Кремлевской набережной и возле нового здания тетра имени Галиаскара Камала», – сказал градоначальник.

Метшин подчеркнул, что каждая обновленная территория идет в копилку города и помогает увеличивать зеленый каркас Казани. Самое главное, по мнению мэра, – это когда жители наполняют парки, приходят туда с семьями и детьми. Но кроме увеличения общественных пространств есть и другие победы.

«Мы прирастаем в компетенциях – это совершенно другие руки людей, начиная с дизайна и эскизных проектов и заканчивая самим исполнением. Малые архитектурные формы делают уже многие на территории нашей республики, в том числе в столице Татарстана. Казалось бы, рутинная работа, но после обсуждения с нашими уважаемыми жителями каждого парка и сквера мы отрабатываем новые вещи», – заключил мэр.

Напомним, в этом году в Казани планируют благоустроить 17 общественных пространств, в том числе шесть в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Остальные 11 обновят за счет средств республики.