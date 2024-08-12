В этом году в Казани планируют благоустроить 17 общественных пространств, в том числе 6 в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Остальные 11 обновят за счет средств республики, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

На данный момент уже реализовали 6 проектов: парк Тысячелетия, протока Булака, пешеходная улица Баумана, площадь Тысячелетия у стен Кремля, сквер Котельникова по улице Карла Маркса и сквер Коротченко.

Ведутся работы еще на нескольких объектах:

В сквере к столетию образования строительной отрасли РТ по улице Карбышева проводят реконструкцию. Здесь появятся новые тротуары, ограждения вдоль фонтана, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. До конца августа территория будет дооснащена малыми архитектурными формами, спортивными площадками и детским оборудованием.

по улице Карбышева проводят реконструкцию. Здесь появятся новые тротуары, ограждения вдоль фонтана, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. До конца августа территория будет дооснащена малыми архитектурными формами, спортивными площадками и детским оборудованием. В сквере вблизи железнодорожного вокзала «Казань-2» пространство дооснастили новыми дорожками, зонами отдыха и малыми архитектурными формами. Проводится работа по монтажу навигации, в осенний период планируют озеленить территорию.

пространство дооснастили новыми дорожками, зонами отдыха и малыми архитектурными формами. Проводится работа по монтажу навигации, в осенний период планируют озеленить территорию. В этом году откроется первый участок бульвара по улице Серова от мечети «Ярдэм» до водоема. Парк будет полностью адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также организуют детские игровые зоны, спортплощадку, сцену и перголу с качелями.

от мечети «Ярдэм» до водоема. Парк будет полностью адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также организуют детские игровые зоны, спортплощадку, сцену и перголу с качелями. Продолжается благоустройство территории вокруг Большого Чайкового озера . После проведения работ здесь появится зона отдыха со скамьями, смотровая площадка, зона отдыха с пирсом, откроется небольшой павильон с кофейней и общественными туалетами.

. После проведения работ здесь появится зона отдыха со скамьями, смотровая площадка, зона отдыха с пирсом, откроется небольшой павильон с кофейней и общественными туалетами. На перекрестке улиц Бутлерова и Толстова рядом с роддомом №3 завершается благоустройство небольшого скверика возле памятника хирургу Александру Вишневскому . Там появится зона отдыха со скамьями, дополнительным освещением и озеленением.

. Там появится зона отдыха со скамьями, дополнительным освещением и озеленением. В Кировском районе стартовала реконструкция парка Петрова . В этом году мероприятия на площади в полгектара ограничатся обновлением детских площадок, дорожек и освещения. Реконструкцию всего парка общей площадью 2,5 гектара планируют завершить к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

. В этом году мероприятия на площади в полгектара ограничатся обновлением детских площадок, дорожек и освещения. Реконструкцию всего парка общей площадью 2,5 гектара планируют завершить к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. На набережной реки Казанка завершается строительство детского парка «Елмай» , а в комплексе с ним преобразуется и сад «Фукса» . В парке ведутся работы по монтажу самой большой эксклюзивной детской площадки в Казани. В саду Фукса особое внимание уделят озеленению. Также здесь обновят парковую мебель, освещение и смонтируют новую лестницу, которая соединит его с детским парком.

, а в комплексе с ним преобразуется и . В парке ведутся работы по монтажу самой большой эксклюзивной детской площадки в Казани. В саду Фукса особое внимание уделят озеленению. Также здесь обновят парковую мебель, освещение и смонтируют новую лестницу, которая соединит его с детским парком. Продолжается работа входной группы парка Горького . Там ведется строительство нового остановочного павильона, в заключительной фазе находится реконструкция подземного пешеходного перехода, завершается облицовка мемориального комплекса и озеленение у входа в парк. Открыть объект планируется 30 августа.

. Там ведется строительство нового остановочного павильона, в заключительной фазе находится реконструкция подземного пешеходного перехода, завершается облицовка мемориального комплекса и озеленение у входа в парк. Открыть объект планируется 30 августа. Благоустроить планируют также и прилегающую территорию к строящемуся зданию театра Камала на набережной озера Нижний Кабан. Перед центральным входом здания расположится театральная площадь и театральный сад с зонами отдыха, рядом появится событийная площадка, амфитеатр и театральный лес. Также здесь обустроят пирс с доступом к воде.

Напомним, в рамках работ по благоустройству в парках и скверах Казани этим летом обновили 11 фонтанов из 30, функционирующих в городе. На фонтанах отремонтировали и заменили насосное оборудование, светодиодные светильники, гранитные плиты, щиты управления и прочие детали.