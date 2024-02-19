Метшин: Казанские «Игры будущего» будут прототипом для дальнейших соревнований

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В Казань на сегодняшний день прибыли 1,4 тыс. спортсменов «Игр будущего» из 60 стран мира. Всего в столице Татарстана ждут участников из 100 стран, рассказал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

«С волнением ждем открытия игр в среду и самих соревнований. Билеты на финал и полуфинал игры Dota были раскуплены в течение 5 минут со старта продаж, раскуплены билеты по фиджитал-футболу, скейтбордингу, другим видам соревнований. Интерес огромный», – прокомментировал градоначальник.

Он также напомнил, что соревнования будут проходить на 12 площадках, церемония открытия запланирована на 21 февраля.

« <…> Разделяем большую ответственность за организацию и за будущее этого турнира, ведь именно казанские “Игры будущего” станут прототипом для начинающейся истории этих соревнований. Уверен, что это завтрашний день для развития нашей молодежи, наших детей. В очередной раз Казань оставит огромное наследие, и это хорошими добрыми волнами разойдется по республике, по нашей стране и всем другим странам», – подчеркнул Метшин.

Мэр столицы Татарстана также отметил, что казанцы ближе всех к этому событию как организаторы, участники и свидетели этого большого события.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). В церемонии открытия, напомним, ожидается участие Президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.