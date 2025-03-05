Метшин: Казань намерена использовать лучшие практики Белгорода по защите от БПЛА

Фото: rais.tatarstan.ru

В конце 2024 года делегация из Казани посетила Белгород с целью изучения их опыта в противодействии атакам беспилотных летательных аппаратов. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил на заседании Совета Безопасности республики, что лучшие практики белгородцев будут применены и в Казани.

«Делегация ознакомилась с тем, как работает система оповещения, как организованы укрытия и налажена навигация в случае ЧС. Лучшие практики белгородцев столица Татарстана намерена использовать и в своей работе», – сказал градоначальник.

Участники заседания обсудили меры по противодействию угрозе вражеских БПЛА, обеспечению эффективной системы оповещения населения, а также организацию безопасных помещений для укрытия людей в случае опасности.