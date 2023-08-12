Метшин: Ищем место для Дворца спорта, где будут расти будущие Алины Загитовы

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Власти Казани по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова подбирают место для строительства Дворца спорта, в котором расположится школа фигурного катания Алины Загитовой. Об этом мэр Ильсур Метшин рассказал «Матч ТВ».

Градоначальник пояснил, что 16 июня на полях ПМЭФ Минниханов встретился с Загитовой и обсудил с ней проект открытия школы фигурного катания в татарстанской столице.

«Она выразила желание продолжить работу в том числе в Казани. И Раис республики Рустам Минниханов поддержал эту идею, – отметил Метшин. – Нам дано поручение, мы сейчас прорабатываем его, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы».