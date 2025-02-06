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Общество 6 февраля 2025 11:24

Метшин: Благодаря усилиям Раиса РТ мы сохранили исторический ансамбль центра Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за большой вклад в развитие столицы республики. Слова признательности он высказал в ходе пленарной сессии Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

«Благодаря его (Рустама Минниханова – прим. Т-и) усилиям нам удалось сохранить исторический ансамбль центра Казани. Вместе с громкими современными архитектурными образцами, такими как театр Камала, эти исторические кварталы стали точкой притяжения российских и зарубежных туристов. Уважаемый Рустам Нургалиевич, говорят, дай Бог жить в эпоху перемен. Мне как мэру и нашей команде посчастливилось жить в эпоху преобразования Казани. Под вашим руководством, руководством нашего первого Президента (Минтимера Шаймиева – прим. Т-и), при поддержке федерального центра, благодаря международным событиям Казань сделала стремительный рывок вперед», – заявил Ильсур Метшин.

Мэр Казани также отметил, что многие шедевры архитектуры в столице Татарстана появились благодаря любви Раиса РТ к национальной культуре и городу.

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#форум #урбанистика #Ильсур Метшин #Рустам Минниханов
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