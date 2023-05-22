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Руc Тат
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Общество 22 мая 2023 10:01

Метшин: Бесплатные проездные для детей мобилизованных казанцев продлены на все лето

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Бесплатные проездные билеты для детей из семей мобилизованных казанцев будут работать и летом, после окончания учебного года. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Помимо того, что дети из семей мобилизованных будут обеспечены бесплатными путевками в пришкольные лагеря, принято решение продлить бесплатные проездные билеты для них. До этого льгота действовала только до конца учебного года. Принято решение, увеличен срок действия этой меры поддержки, чтобы они и летом могли бесплатно пользоваться общественным транспортом», — пояснил глава города.

Метшин добавил, что льготные меры поддержки для детей мобилизованных казанцев также коснутся путевок в загородные лагеря.

«Путевки не только в пришкольные, но и в загородные лагеря также будут бесплатными. Всех желающих мы обеспечим необходимым количеством путевок, чтобы дети мобилизованных в летнее время отдохнули и набрались новых сил и здоровья», — заключил мэр.

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #мобилизованные #летний отдых детей #Бесплатный проезд
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