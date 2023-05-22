Дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно отдохнуть в пришкольных лагерях

Для казанских школьников из семей мобилизованных отдых в летних пришкольных лагерях будет бесплатным. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«С 29 мая по 27 июня в стенах 146 школ города будут функционировать пришкольные лагеря. Планируется, что в них примут участие почти 15 тыс. ребят. Стоимость путевки за 21 день составляет 4950 рублей, из которых родители оплачивают 742 рубля. Остальная часть суммы оплачивается из бюджета республики», — пояснил докладчик.

По словам Ризванова, на отдельном контроле Управления образования города находится ситуация с летним отдыхом детей мобилизованных казанцев.

«Мы проработали вопрос с выделением льготных мест в пришкольных лагерях для детей военнослужащих. Путевка для них будет бесплатной. Чтобы воспользоваться этим правом, родителям нужно обратиться к администрации образовательного учреждения», — заключил Ирек Ризванов.