«Метроэлектротранс» сообщил о возобновлении оплаты банковскими картами

В Казани на всех станциях метрополитена вновь начала работать оплата проезда банковскими картами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«В 7.45 интернет на станциях был восстановлен, оплата банковскими картами проходит в штатном режиме», — отмечают в пресс-службе предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром в казанском метро горожане не могли использовать для оплаты банковские карты. По информации МУП, это было связано «с техническими проблемами подачи интернета».