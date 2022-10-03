На всех станциях казанского метро перестала работать оплата банковскими картами

В Казани на всех станциях метрополитена временно перестала работать оплата проезда банковскими картами. На это жалуются жители города и подтверждает в своем Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

По информации МУП, невозможность использования банковских карт связана «с техническими проблемами подачи интернета от компании „Билайн“».

«На месте работают технические специалисты компании для оперативного восстановления работы», — уточняют в «Метроэлектротрансе» и приносят извинения за доставленные неудобства.

Сейчас «оплатить проезд можно с помощью транспортной карты, либо обменять наличные средства на жетоны в терминалах». При этом на каждой станции сотрудники метрополитена помогают пассажирам сориентироваться и не терять времени.