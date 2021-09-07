На улице Саид-Галеева в Казани может появиться трамвайная остановка

«Метроэлектротранс» рассмотрит возможность создания трамвайной остановки на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной в Казани, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Генеральный директор “Метроэлектротранса” Айдар Абдулхаков дал распоряжение рассмотреть возможность обустройства остановки», – говорится в сообщении.

Предприятие подготовило письмо в Комитет по транспорту Казани. Предполагается, что после его рассмотрения организуют выездную комиссию на место, а уже затем будет приниматься решение о возможности организации остановки.

В пресс-службе уточнили, что с просьбой о новой трамвайной остановке, удобной для пассажиров, обратились представители сообщества урбанистов «Казан Урбанче». Согласно заявлению активистов, требуется всего лишь достроить тротуар и обустроить платформы, а ширины полосы отвода достаточно, имеется пешеходный переход.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани до октября обновят трамвайные пути на участке от Ломжинской до Чишмяле.