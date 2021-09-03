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Ру Тат
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3 сентября 2021  17:30

Трамвайные пути на участке от Ломжинской до Чишмяле в Казани обновят до октября

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В Казани продолжаются мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества перевозок пассажиров и сокращение простоев и сходов вагонов. Один из типов работ — реконструкция путей, сообщает МУП «Метроэлектротранс». 

Сейчас по трамвайному маршруту №5 на участке от Ломжинской до Чишмяле заменяют шпалы и устанавливают тепловые компенсаторы, проводится выправка пути. Работы планируется завершить до конца сентября. 

«Всего за лето было установлено 28 тепловых компенсаторов и 153 путевые тяги, заменено 860 шпал», — передает пресс-служба «Метроэлектротранса». 

С начала этого месяца стартовал комиссионный обход путей — проверяется износ рельсов и состояние шпал. Также продолжается масштабная ревизия подвижного состава. Накануне из Москвы приехали специалисты, которые проведут ревизию пяти вагонов марки «Сити Стар».

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