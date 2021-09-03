Трамвайные пути на участке от Ломжинской до Чишмяле в Казани обновят до октября

В Казани продолжаются мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества перевозок пассажиров и сокращение простоев и сходов вагонов. Один из типов работ — реконструкция путей, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас по трамвайному маршруту №5 на участке от Ломжинской до Чишмяле заменяют шпалы и устанавливают тепловые компенсаторы, проводится выправка пути. Работы планируется завершить до конца сентября.

«Всего за лето было установлено 28 тепловых компенсаторов и 153 путевые тяги, заменено 860 шпал», — передает пресс-служба «Метроэлектротранса».

С начала этого месяца стартовал комиссионный обход путей — проверяется износ рельсов и состояние шпал. Также продолжается масштабная ревизия подвижного состава. Накануне из Москвы приехали специалисты, которые проведут ревизию пяти вагонов марки «Сити Стар».