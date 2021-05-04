Казань станет пилотным городом по внедрению «умных» систем в метро. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил заместитель генерального директора по общим вопросам МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

«В мире существуют примеры работы беспилотного движения в метро, но в России пока нет нормативной базы для того, чтобы этот проект запустить. Нет соответствующего закона, но испытания могут проводиться», — сказал собеседник информагентства.

Залялов отметил, что совместно с компанией «Трансмашхолдинг» планируется проводить испытания на первой линии метрополитена — от станции «Кремлевская» до «Горок» на одном подвижном составе.

«Сегодня в Казани самый передовой и безопасный метрополитен в России. Уже установлена система автоведения, когда поезд разгоняется и останавливается автоматически. Но преимущество все равно за машинистом, поскольку он в любой момент может вмешаться в работу, взять управление на себя, если на путях окажется, например, посторонний предмет или пассажир, и остановить поезд. Пока у нас поезда „не видят“, так скажем, таких препятствий», — подчеркнул он.

По словам заместителя гендиректора предприятия, в процессе испытаний по беспилотному движению разрабатывается тоннельная система, на поезда устанавливается дополнительное оборудование, в том числе дистанционное.«Идет переход от аналогового сигнала к цифровому. Безопасность пассажиров, конечно, ставится на первое место. Поэтому необходимо, чтобы поезд смог экстренно затормозить и остановиться, если что-то случится на его пути. Это такие „умные“ системы, которые будут внедряться. В России пока такого опыта нет», — заключил он.

В Казани ведутся строительные и подготовительные работы по первому участку второй линии метрополитена, в которую входят четыре станции — «Улица Академика Сахарова», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Юлиуса Фучика».