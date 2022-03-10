Метроэлектротранс предупредил о невозможности оплатить проезд через Apple и Google Рay

При оплате проезда в общественном транспорте жителям Казани необходимо пользоваться наличными, физическими банковскими картами, транспортными картами, а также картами МИР и приложением MirPay. Об этом в связи с отключением сервисов Apple и Google Рay в России напоминает Метроэлектротранс.

«С 10 марта сервисы Apple и Google pay перестали работать на территории России в связи с этим оплата проезда в электротранспорте телефоном невозможна», — напомнили в пресс-службе.

МУП сообщает, что на данный момент жалоб по этому поводу не поступало. Все кондукторы заранее проинструктированы и предупреждают пассажиров о возможных способах оплаты.

Ранее в ЦБ заявили, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard.