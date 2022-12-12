«Метроэлектротранс» объяснил, зачем по Казани всю ночь ездили троллейбусы

В Казани с конца прошлой недели остается неблагоприятная погода, которая особенно сильно сказывается на работе электротранспорта. В городе наблюдались обильные снегопады, мокрый снег и местами ледяные дожди. Чтобы не допустить обледенения контактного провода, в городе всю ночь курсировали четыре троллейбуса, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В столице Татарстана работали усиленные бригады с двумя автовышками, которые занимались поддержанием работоспособности контактной сети электротранспорта. Они объезжали наиболее подверженные обледенению участки и оперативно устраняли повреждения. Благодаря этому, сейчас наземный транспорт работает в обычном режиме, отмечают на предприятии.

Сейчас бригады продолжают убирать снег на остановочных пунктах и трамвайных путях.

«Для помощи службе пути были созданы специальные бригады из работников депо – людей даже пришлось вызвать с выходных. В авральном режиме работала и служба энергохозяйства наземного транспорта», – добавила пресс-служба предприятия.

Напомним, за выходные с казанских дорог вывезли более 30 тыс. тонн снега. Все выходные в городе бушевала метель с сильным ветром и мокрым снегом.