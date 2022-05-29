Метроэлектротранс напомнил об изменении цен за проезд в метро в Казани

С завтрашнего дня в столице Татарстана ожидается повышение цен за проезд в метро. Об этом в своем Telegram-канале напомнил Метроэлектротранс.

Так, при оплате наличными стоимость поездки составит 36 рублей, при безналичном расчете и транспортной картой — 31, проездным на 100 и более поездок — 23 рубля. Цена за провоз багажа также увеличится до 31 рубля.

Напомним, что соответствующее постановление Кабинета Министров Татарстана было подписано 18 мая. Стоимость проезда в метрополитене увеличилась вслед за наземным общественным транспортом.