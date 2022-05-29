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Транспорт
29 мая 2022  12:00

Метроэлектротранс напомнил об изменении цен за проезд в метро в Казани

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С завтрашнего дня в столице Татарстана ожидается повышение цен за проезд в метро. Об этом в своем Telegram-канале напомнил Метроэлектротранс.

Так, при оплате наличными стоимость поездки составит 36 рублей, при безналичном расчете и транспортной картой — 31, проездным на 100 и более поездок — 23 рубля. Цена за провоз багажа также увеличится до 31 рубля.

Напомним, что соответствующее постановление Кабинета Министров Татарстана было подписано 18 мая. Стоимость проезда в метрополитене увеличилась вслед за наземным общественным транспортом.

#стоимость проезда #повышение цен
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