Кабмин Татарстана поднял стоимость проезда в казанском метро до 31 рубля

Правительство Татарстана подняло тарифы на проезд в метро Казани до уровня наземного транспорта. Теперь при оплате банковскими или транспортными картами одна поездка обойдется в 31 рубль.

Самый дорогой тариф – 36 рублей, следует из постановления, подписанного накануне Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Столько пассажиру придется заплатить при оплате наличными.

Оплата жетона за безналичный расчет, оплата банковской картой или транспортной картой будет стоить 31 рубль.

Самой дешевой станет поездка по проездному, предполагающему не менее 100 поездок в месяц – 23 рубля.

Провоз багажа также подорожал до 31 рубля.

Ранее по той же схеме поднялись цены на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Казани.