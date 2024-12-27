Госкомитет РТ по тарифам объяснил причины повышения платы на проезд в Казани

Плата за проезд в общественном транспорте в Казани и в других городах Татарстана повысится с 1 января 2025 года. Для принятия соответствующих решений Госкомитетом РТ по тарифам были учтены такие факторы, как обновление подвижного состава, протяженность маршрутной сети, пассажирооборот и другие технические показатели.

«Мы провели анализ, собрали всю отчетность у перевозчиков. Подключилось инспекционное управление Администрации Раиса, они также провели анализ крупных поставщиков. Были выявлены небольшие завышения на торгах и при организации ремонтных работ. Всё это отрегулировано, результаты учтены. С исполкомом Казани всё согласовано, перевозчики выходят на линию. Много новых троллейбусов и трамваев, в Набережных Челнах почти весь город заменен. Произошло сокращение кондукторов», — сообщила «Татар-информу» первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

С 1 января 2025 года стоимость поездки в Казани составит 43 рубля за одного пассажира. При покупке билета длительного пользования на 100 поездок одна поездка обойдется в 33 рубля.

«В крупных городах республики 40 рублей составит базовый тариф при оплате банковской картой или наличными и 30 рублей — при покупке 100 поездок. В малых городах плата за проезд составит около 28 рублей. Также с нового года повысятся тарифы на проезд на электричках», — отметил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.