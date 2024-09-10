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«Метроэлектротранс» на KDW заявил о внедрении электронных путевых листов
МУП «Метроэлектротранс» подписал соглашение с ООО «ТАКСКОМ», церемония состоялась сегодня в рамках Kazan Digital Week. Свои подписи в документе поставили генеральные директоры предприятий Айдар Абдулхаков и Денис Булкаев.
«Мы с компанией “ТАКСКОМ” договорились о внедрении на нашем предприятии электронных путевых листов. Начинаем с трамвайного депо. Наше предприятие, оно одно из инновационных в транспортной сфере. Мы внедряем все новинки, недавно на метрополитене внедрили оплату по биометрии, то есть улыбкой, лицом», – сказал Абдулхаков в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
Он также отметил, что подписанное сегодня соглашение – это очередной шаг во внедрении IT-технологий на транспорте.
Ранее сообщалось, что Академия наук Татарстана подписала соглашение с «Яндексом». Оно касается разработок в области автоматической обработки текста и речи.
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