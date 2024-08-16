Метро Казани стало вторым в России по внедрению оплаты проезда по биометрии

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Казанский метрополитен стал вторым в России после московского по внедрению биометрической системы оплаты проезда. Об этом рассказал замгендиректора по инновациям АО «Социальная карта» Тимур Шипунов на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

«Правительство России внесло биометрию в список 11 приоритетных направлений развития. Биометрию сейчас развивают все федеральные и региональные ведомства. В Казанском метро эта система будет полноценно внедрена. Мы ее потом планируем масштабировать. В скором времени она у нас заработает», – заявил спикер.

По словам Шипунова, раньше сложность с ее внедрением заключалась в том, что биометрические системы были разрознены. А теперь создана единая система биометрического эквайринга.

«Это как с банковскими картами. Вы можете иметь карту любого банка, прийти в магазин и оплатить ей, неважно, кто оперирует этой точкой. Для биометрии сделано то же самое. Эта система абсолютно новая, рождается у нас на глазах. Буквально самые последние изменения в нее вносятся», – уточнил он.

По дорожной карте проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» все метрополитены в России должны быть оснащены биометрической системой оплаты проезда.