Метеорологи объяснили превышение ПДК вредных веществ в воздухе городов Татарстана

В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске 20, 21 и 23 августа ряд постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировал превышение предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ. Причины этого прокомментировали в Гидрометцентре РТ.

В частности, в Казани оказались превышены ПДК по оксиду углерода и формальдегиду, в Набережных Челнах — по фенолу, формальдегиду, диоксиду азота и аммиаку, в Нижнекамске — по аммиаку и ксилолу.

По данным специалистов, превышения вызваны синоптическими и метеорологическими условиями, сложившимися на территории Татарстана. Это «малоградиентное барическое поле, температурная инверсия, слабый ветер, отсутствие эффективных осадков».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что синоптики объяснили запах гари в Казани.